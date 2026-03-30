Тираж романа Симоньян превысил 170 тысяч экземпляров
30 марта 202615:04
Продажи романа главного редактора RT Маргариты «В начале было Слово — в конце будет Цифра» продолжают расти. Об этом со ссылкой на издательство «Эксмо-АСТ» пишет RT.
Уточняется, что тираж романа, который «соединил библейские аллюзии с острой сатирой на цифровое общество», превысил 170 тысяч экземпляров.
«Роман... остаётся в топе продаж и сохраняет стабильно высокий читательский интерес уже почти год», - говорится в сообщении.
Ранее Симоньян заявила, что роман о режиссёре Тигране Кеосаяне выйдет в годовщину его смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
