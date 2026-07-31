Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе DNS
Крупный пожар произошел на складе во Владивостоке. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю.
По данным ведомства, площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров, позднее огонь локализовали на площади около 5 тысяч «квадратов». По предварительным данным, никто не пострадал.
Позже стало известно, что пожар возник в здании склада компании DNS на улице Днепровской. Из-за ЧП организация распределила доставку товаров между складами.
Как сообщил совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале, пожар нанес большой ущерб, точная сумма уточняется. Причины ЧП определят специалисты, при этом версию «стороннего воздействия» называют маловероятной.
Ранее в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись растворы и масла для буровых установок на открытой территории, огонь локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, напоминает Ura.ru.
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