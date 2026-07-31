В Татарстане заявили о попытке массированной атаки украинских дронов

В Москве предложение квартир до 10 млн рублей упало почти втрое Большинство российских компаний будут сокращать расходы СМИ: "Электротеатр Станиславский" может возглавить режиссер Нина Чусова На ВДНХ пройдет фестиваль российских вин МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в Москве в выходные