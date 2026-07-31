В Татарстане заявили о попытке массированной атаки украинских дронов
Татарстан утром 31 июля подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Об этом заявили в пресс-службе главы республики.
«Беспилотники пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты», - отмечается в сообщении.
Атаку удалось отразить благодаря слаженной работе систем противовоздушной обороны. Жертв нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев заявил о попытке беспилотной атаки на логистический центр. Она была успешно отражена, разрушений и пострадавших нет, пишет Ura.ru.
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