Клубу «Gazgolder» грозит закрытие на три месяца за нарушения антиковидных мер

«Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе «Gazgolder», расположенном по адресу: Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания» - рассказал Михайлов.

Он подчеркнул, что по статье 20.6.1 КоАП заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб. В том случае, если проверка установит факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может вырасти до 1 млн руб. или заведение закроют на срок до 90 суток.

