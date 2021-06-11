Власти Москвы усилят проверки соблюдения антиковидных ограничений
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в празднике в столице увеличат количество проверок мер по коронавирусу, сообщает РИА Новости.
По его словам, планируется проверить «большое количество предприятий», в том числе и летние веранды, одна из которых уже была закрыта из-за того, что «не соблюдаются отложенные полтора метра между столиками и стульями».
«Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено. Напомню, что высокие штрафные санкции к тем, кто меры не выполняет», - резюмировал Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что локдаун в столице вводить не планируется, сообщает RT. По его словам, с заболеваемостью в настоящее время можно справиться без подобных мер.
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