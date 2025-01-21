Клуб Arma сообщил о своем закрытии

Команда Arma сообщает, что планирует продолжить организацию мероприятий, но на сторонних площадках.



«Клуб продолжит работу в пространстве бывшего Mutabor до окончания сезона в апреле. Последующие события не будут привязаны к определенному пространству, место их проведения будет анонсироваться на ресурсах ARMA», - сообщается в Telegram-канале клуба.



В 2024 году в заведении неоднократно проходили рейды полиции в рамках «борьбы с ЛГБТ-пропагандой» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), отмечает «Радиоточка НСН». Также Mutabor попал в поле зрение СМИ после так называемой «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.

