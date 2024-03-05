Московский клуб Mutabor сменил название
Столичный клуб Mutabor сменит название на ARMA, сообщается в соцсетях заведения.
«Последнее превращение происходит на наших глазах. Сверкнув неоном, клуб предстанет в своем самом возвышенном образе...This is ARMA», - говорится в публикации.
В конце декабря 2023 года в московском клубе Mutabor прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, после чего заведение и участников мероприятия начали усыпать судебными исками.
Работа клуба «Мутабор» была приостановлена с 27 декабря на 90 суток. Владеющую маркой «Мутабор» компанию «Арт центр» признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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