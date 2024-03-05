Московский клуб Mutabor сменил название

Столичный клуб Mutabor сменит название на ARMA, сообщается в соцсетях заведения.

Суд зарегистрировал иск на 2 рубля к Ивлеевой и «Мутабору» из-за вечеринки

«Последнее превращение происходит на наших глазах. Сверкнув неоном, клуб предстанет в своем самом возвышенном образе...This is ARMA», - говорится в публикации.

В конце декабря 2023 года в московском клубе Mutabor прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, после чего заведение и участников мероприятия начали усыпать судебными исками.

Работа клуба «Мутабор» была приостановлена с 27 декабря на 90 суток. Владеющую маркой «Мутабор» компанию «Арт центр» признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:МузыкаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры