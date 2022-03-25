Клишас заявил, что власти не планируют объявлять мобилизацию и закрывать границу

По его словам, также нет планов полностью запретить выезд из России. Сенатор напомнил, что в законах содержится определённый список причин для закрытия границ, однако все они временные.

«То есть нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — заключил Клишас.

Ранее фракция «Единая Россия» запретила депутатам-единороссам покидать Россию без одобрения главы фракции.

