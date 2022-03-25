Клишас заявил, что власти не планируют объявлять мобилизацию и закрывать границу
Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что власти не планируют вводить в стране военное положение и объявлять мобилизацию, сообщает РБК.
По его словам, также нет планов полностью запретить выезд из России. Сенатор напомнил, что в законах содержится определённый список причин для закрытия границ, однако все они временные.
«То есть нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — заключил Клишас.
Ранее фракция «Единая Россия» запретила депутатам-единороссам покидать Россию без одобрения главы фракции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Львова-Белова: Препятствий в поставках лекарств для детей нет
- Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru