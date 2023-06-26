Клишас заявил, что в отдельном законе о ЧВК нет необходимости
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в разработке отдельного законопроекта о частных военных компаниях (ЧВК) нет необходимости, сообщает РБК.
Он отметил, что в оперативном режиме решаются «актуальные вопросы», и напомнил о новом законе, который разрешает подследственным заключать контракты только с Минобороны.
«Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю», — заключил Клишас.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет вновь внесён законопроект о регулировании деятельности ЧВК, передает «Радиоточка НСН».
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