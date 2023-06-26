«Растворяться не собираются»: Генерал Липовой призвал «легализовать» бойцов ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат принимать участие в спецоперации, выразил мнение генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в эфире НСН.



Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат принимать участие в спецоперации.

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«Я думаю, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут продолжать участвовать в спецоперации. Часть уйдет в министерство обороны, часть уйдет вместе с основателем ЧВК Евгением Пригожиным в Белоруссию. Растворяться они не собираются, они не для этого создавали частную военную кампанию. Они, скорее всего, заключат контракты с государственными органами белорусской власти и внутри будут выполнять свои задачи по охране и обороне. Будут делать то, на что они заточены, чему научены и для чего предназначены», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, «Вагнеров» нужно вписать в правовое поле, тем самым «легализовав» их деятельность и присутствие на фронте.

«Пока сложно сказать, что им можно что-то доверить. Их может принять Минобороны, но при условии того, что они подпишут контракт. Дальше они могут влиться в состав других добровольческих образований для того, чтобы совместно выполнять задачи по отражению наступления Украины. Подписание контракта полностью легализует добровольческие формирования и уравнивает в правах с теми военными, которые находятся в штатном составе министерства обороны. Они также получают юридический статус, свои гарантии и так далее. Решение принято. Каждый день слушаем доклады из добровольческих подразделений, что все больше и больше добровольцев подписывают контракты и начинают воевать в другом статусе», - отметил Герой России.

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Он подчеркнул, что Пригожин будет в безопасности, если не будет снова предпринимать странных решений.

«Если Пригожин больше не будет расшатывать ситуацию, то договоренность президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко останутся в силе. Тогда Пригожин спокойно переезжает на территорию Белоруссии и там будет работать с теми предложениями, которые поступят от лидера республики», - заключил Липовой.

Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН призвал распустить ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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