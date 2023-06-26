«Растворяться не собираются»: Генерал Липовой призвал «легализовать» бойцов ЧВК «Вагнер»

«Я думаю, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут продолжать участвовать в спецоперации. Часть уйдет в министерство обороны, часть уйдет вместе с основателем ЧВК Евгением Пригожиным в Белоруссию. Растворяться они не собираются, они не для этого создавали частную военную кампанию. Они, скорее всего, заключат контракты с государственными органами белорусской власти и внутри будут выполнять свои задачи по охране и обороне. Будут делать то, на что они заточены, чему научены и для чего предназначены», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, «Вагнеров» нужно вписать в правовое поле, тем самым «легализовав» их деятельность и присутствие на фронте.

«Пока сложно сказать, что им можно что-то доверить. Их может принять Минобороны, но при условии того, что они подпишут контракт. Дальше они могут влиться в состав других добровольческих образований для того, чтобы совместно выполнять задачи по отражению наступления Украины. Подписание контракта полностью легализует добровольческие формирования и уравнивает в правах с теми военными, которые находятся в штатном составе министерства обороны. Они также получают юридический статус, свои гарантии и так далее. Решение принято. Каждый день слушаем доклады из добровольческих подразделений, что все больше и больше добровольцев подписывают контракты и начинают воевать в другом статусе», - отметил Герой России.