«Растворяться не собираются»: Генерал Липовой призвал «легализовать» бойцов ЧВК «Вагнер»
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат принимать участие в спецоперации, выразил мнение генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в эфире НСН.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат принимать участие в спецоперации.
«Я думаю, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут продолжать участвовать в спецоперации. Часть уйдет в министерство обороны, часть уйдет вместе с основателем ЧВК Евгением Пригожиным в Белоруссию. Растворяться они не собираются, они не для этого создавали частную военную кампанию. Они, скорее всего, заключат контракты с государственными органами белорусской власти и внутри будут выполнять свои задачи по охране и обороне. Будут делать то, на что они заточены, чему научены и для чего предназначены», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, «Вагнеров» нужно вписать в правовое поле, тем самым «легализовав» их деятельность и присутствие на фронте.
«Пока сложно сказать, что им можно что-то доверить. Их может принять Минобороны, но при условии того, что они подпишут контракт. Дальше они могут влиться в состав других добровольческих образований для того, чтобы совместно выполнять задачи по отражению наступления Украины. Подписание контракта полностью легализует добровольческие формирования и уравнивает в правах с теми военными, которые находятся в штатном составе министерства обороны. Они также получают юридический статус, свои гарантии и так далее. Решение принято. Каждый день слушаем доклады из добровольческих подразделений, что все больше и больше добровольцев подписывают контракты и начинают воевать в другом статусе», - отметил Герой России.
Он подчеркнул, что Пригожин будет в безопасности, если не будет снова предпринимать странных решений.
«Если Пригожин больше не будет расшатывать ситуацию, то договоренность президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко останутся в силе. Тогда Пригожин спокойно переезжает на территорию Белоруссии и там будет работать с теми предложениями, которые поступят от лидера республики», - заключил Липовой.
Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН призвал распустить ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Косачев: Конфликт с Украиной должен был завершиться в апреле 2023 года
- Стрелков предложил повесить Пригожина за мятеж
- СМИ: Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Киеву
- Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
- На Украине заявили о готовности половины стран НАТО принять Киев в альянс
- ЕС расширит военную помощь Украине на 3,5 млрд евро
- В Италии заявили, что для вступления Украины в НАТО еще не время
- СМИ: Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
- Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остается под следствием по делу о мятеже
- Марочко: На двух направлениях отмечается резкое увеличение действий ДРГ Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru