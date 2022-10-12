В СПЧ предложили ввести призывные медкомиссии на период мобилизации

Издание отмечает, что СПЧ готовит пакет предложений правительству России, и обязательные медкомиссии для оценки здоровья мобилизуемых граждан — одна из ключевых инициатив.

По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, речь идет о необходимости привлечения гражданских медиков, и Минобороны необходимо для этого выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий в период мобилизации.



«Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти (в зону спецоперации. — НСН), но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть. Мы понимаем, что в регионах люди в возрасте после 35-40 лет могли ни разу не побывать в больнице. И для мобилизации таких людей нужна оценка здоровья — опорно-двигательной системы, сердца, легких», — указал Кабанов.

Еще одно предложение СПЧ касается выплат мобилизованным: меры помощи введены не во всех регионах страны.

«Получается неравенство, хотя перед законом все должны быть равны», — подчеркнул Кабанов.

Кроме того, СПЧ предложил правительству отправлять на фронт российских артистов, пишет Ura.ru. Совет считает необходимым проведение патриотических праздничных мероприятий в Донбассе, Запорожье и Херсонщине: «там люди давно праздников не видели».



Предложения СПЧ направят в правительство до конца недели.

