Клишас намерен перечитать Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков, сообщает ТАСС со ссылкой на политика.

«Менять Конституцию?» В СПЧ ответили насчет легализации однополых браков в России

Поводом для этого послужило решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ.

«Мы еще раз внимательно прочитаем Европейскую конвенцию о правах человека, попробуем найти там что-либо о необходимости признания однополых пар в том или ином качестве со стороны государства и только после этого определимся с возможностью исполнения решения ЕСПЧ», - отметил Клишас.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ призвал Россию легализовать однополые браки. Суд признал отказ трем российским однополым парам в регистрации брака нарушением статьи Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

Европейский суд по правам человека, рекомендуя России легализовать однополые браки, понимал, что этого не произойдет, заявил в беседе с Telegram-﻿каналом «Радиоточка НСН» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.


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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:ЕСПЧАндрей Клишас
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