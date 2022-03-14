Клишас допустил пересмотр решений по Meta
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пересмотр решений по Meta возможен после изменений в модерации контента.
Сенатор считает, что последние заявления руководства Meta попыткой «откатить назад». Он полагает, что с пересмотром решения о блокировке социальных сетей Facebook и Instagram в России торопиться не стоит, передает ТАСС
Ранее вице-президента Meta Ника Клегга сообщил, что компания не будет позволять публиковать в Facebook и Instagram призывы к убийствам глав государств. Об этом сообщило агентство Reuters.
Сейчас доступ в России к этим соцсетям ограничен.
Генпрокуратура требует признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.
Основанием стало заявление компании, что в свете событий на Украине временно снимается запрет для жителей ряда стран на размещение в соцсетях информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан. Позднее утонялось, что речь шла только о российских военнослужащих. Как пояснил вице-президент компании Ник Клегг в Twitter, действия компании не направлены против России и россиян. Он подчеркнул, что компания не потерпит «русофобии и любой дискриминации, притеснений или насилия против россиян на платформах».
Для молодого поколения, особенно из крупных городов, блокировка Instagram станет серьезным ударом, так как для молодежи социальные сети – это привычный образ жизни и общения. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор.
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