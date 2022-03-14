Клишас допустил пересмотр решений по Meta

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пересмотр решений по Meta возможен после изменений в модерации контента.

Сенатор считает, что последние заявления руководства Meta попыткой «откатить назад». Он полагает, что с пересмотром решения о блокировке социальных сетей Facebook и Instagram в России торопиться не стоит, передает ТАСС

Ранее вице-президента Meta Ника Клегга сообщил, что компания не будет позволять публиковать в Facebook и Instagram призывы к убийствам глав государств. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сейчас доступ в России к этим соцсетям ограничен.

Генпрокуратура требует признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.