Клип Nirvana посмотрели на YouTube миллиард раз

29 декабря 201913:58

Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, размещенный на YouTube, набрал один миллиард просмотров. Об этом сообщает NME.

Таким образом, ролик Nirvana стал вторым клипом 90-х годов с миллиардом просмотров. На первом месте песня November Rain группы Guns N’ Roses. Клип на эту композицию посмотрели на 300 миллионов раз больше.

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На третьей позиции по популярности у пользователей YouTube клип на песню Zombie группы Cranberries - 980 миллионов просмотров.

Напомним, Песня Smells Like Teen Spirit была записана в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео композиции Nirvana размещено в Сети в июне 2009 года.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, как стал предвестником включения трека Nirvana в список для прослушивания, рекомендованный школьникам.

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