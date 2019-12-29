Клип Nirvana посмотрели на YouTube миллиард раз

На третьей позиции по популярности у пользователей YouTube клип на песню Zombie группы Cranberries - 980 миллионов просмотров.

Напомним, Песня Smells Like Teen Spirit была записана в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео композиции Nirvana размещено в Сети в июне 2009 года.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, как стал предвестником включения трека Nirvana в список для прослушивания, рекомендованный школьникам.

