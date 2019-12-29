Клип Nirvana посмотрели на YouTube миллиард раз
Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, размещенный на YouTube, набрал один миллиард просмотров. Об этом сообщает NME.
Таким образом, ролик Nirvana стал вторым клипом 90-х годов с миллиардом просмотров. На первом месте песня November Rain группы Guns N’ Roses. Клип на эту композицию посмотрели на 300 миллионов раз больше.
На третьей позиции по популярности у пользователей YouTube клип на песню Zombie группы Cranberries - 980 миллионов просмотров.
Напомним, Песня Smells Like Teen Spirit была записана в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео композиции Nirvana размещено в Сети в июне 2009 года.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, как стал предвестником включения трека Nirvana в список для прослушивания, рекомендованный школьникам.
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