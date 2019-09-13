Минкульт внес в школьную программу песни Beatles, Nirvana и Pink Floyd
Министерство культуры внесло в список рекомендованных школьникам произведений песни музыкальных групп Beatles, Nirvana и Pink Floyd. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, в список, в частности, вошли композиции "All You Need is Love" (Beatles), "Smells like teen spirit" (Nirvana), "Money" (Pink Floyd).
Помимо этих произведений Минкульт рекомендует к прослушиванию "Jailhouse rock" Элвиса Пресли, "Dancing Queen" ABBA, "Перемен" группы "Кино", "Скованные одной цепью" "Наутилуса Помпилиуса" и ряд других.
Отмечается, что все произведения, рекомендуемые ведомством в качестве культурных нормативов, сформированы по классам.
По идее главы министерства Владимира Мединского культурные нормативы должны стать как спортивные нормы ГТО. О подготовке культурных нормативов ведомство сообщило в феврале текущего года.
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