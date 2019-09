Грымов поставил в один ряд Баха и Nirvana

Минкультуры включило в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника», песни группы Queen, Nirvana и Pink Floyd. В число рекомендованных для изучения старшеклассников вошли песня Nirvana «Smells like teen spirit», Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen», Queen с «Bohemian rhapsody».

Историю жизни лидера Nirvana Курта Кобейна на театральной сцене режиссер Юрий Грымов представил еще 15 лет назад. Летом нынешнего года стало известно, что постановку решили возобновить. Художественный руководитель театра «Модерн» в эфире НСН признался, что рад вниманию Минкульта к хорошей музыке.

«Всегда говорил, что искусство в самом большом смысле этого слова, - это синергия того, что произошло. И то, что 15 лет назад мы поставили спектакль «Нирвана», сейчас мы его восстановили, уже сыграны предпремьерные показы… Всё это вместе сработало на опережение», - уверен режиссер.