Грымов поставил в один ряд Баха и Nirvana
Художественный руководитель театра «Модерн» заявил НСН, что он стал предвестником включения трека Nirvana в список для прослушивания, рекомендованный школьникам.
Минкультуры включило в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника», песни группы Queen, Nirvana и Pink Floyd. В число рекомендованных для изучения старшеклассников вошли песня Nirvana «Smells like teen spirit», Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen», Queen с «Bohemian rhapsody».
Историю жизни лидера Nirvana Курта Кобейна на театральной сцене режиссер Юрий Грымов представил еще 15 лет назад. Летом нынешнего года стало известно, что постановку решили возобновить. Художественный руководитель театра «Модерн» в эфире НСН признался, что рад вниманию Минкульта к хорошей музыке.
«Всегда говорил, что искусство в самом большом смысле этого слова, - это синергия того, что произошло. И то, что 15 лет назад мы поставили спектакль «Нирвана», сейчас мы его восстановили, уже сыграны предпремьерные показы… Всё это вместе сработало на опережение», - уверен режиссер.
«Я очень рад, что совместными усилиями фанатов группы, нашего театра, меня лично и Министерства культуры, побеждает здравый смысл. Великие музыканты современности, наравне с Бахом и Шостаковичем, присутствуют в списке для прослушивания школьников».
Он также подчеркнул, что включение музыки Nirvana в школьную программу пойдет на пользу спектаклю, так как в нем затрагиваются темы, которые некоторые могут счесть оскорбительными и недопустимыми в театре.
«Напомню, что в нашем театре идет спектакль по Хаксли «О дивный новый мир». Педагог привел учащихся на него и после этого он был уволен, потому что возмутились родители. Ребенок сказал, что это постановка о свободной любви, чиновники не проверили и сразу приняли решение об увольнении. В ситуации с Nirvana уже никто не скажет, что это культ наркотиков, грязный гранж, потому что творчество группы уже в школьной программе», - заявил НСН Юрий Грымов.
В рамках программы школьники познакомятся с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры. Принципиальным условием реализации проекта является добровольность участия.
Добавим, программу «Культурные нормативы школьников» запустят в восьми регионах России.
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