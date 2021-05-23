Клип Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих
Прокуратура Москвы направила клип российского исполнителя Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ прокуратуры главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергею Гаврилову.
Видео дадут оценку на предмет возможного оскорбления чувств верующих.
Ранее депутат возмутился клипом DJ Smash и Моргенштерна, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме.
Лидер группы Animal ДжaZ Александр Красовицкий в интервью НСН заявил, что рок-музыкантам невозможно конкурировать с «моргенштернами».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- РПЦ предлагает ограничить охоту
- Клип Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих
- Стал известен победитель «Евровидения-2021»
- Компания Virgin запустила космический корабль для туристов
- Певица Манижа выступила в финале «Евровидения»
- Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ по хоккею
- Злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов
- Украинский МИД назвал условие восстановления поставок воды в Крым
- В «Роскосмосе» спрогнозировали появление российского аналога SpaceX
- Греф пообещал россиянам переобучение после потери работы из-за роботизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru