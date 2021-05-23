Клип Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих

Прокуратура Москвы направила клип российского исполнителя Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ прокуратуры главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергею Гаврилову.

Депутат призвал запретить клип DJ Smash и Моргенштерна

Видео дадут оценку на предмет возможного оскорбления чувств верующих.

Ранее депутат возмутился клипом DJ Smash и Моргенштерна, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме.

Лидер группы Animal ДжaZ Александр Красовицкий в интервью НСН заявил, что рок-музыкантам невозможно конкурировать с «моргенштернами».

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