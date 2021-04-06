Депутат призвал запретить клип DJ Smash и Моргенштерна

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов направил в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запросы с просьбой исключить размещение клипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства, на публичных ресурсах в России.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений возмутился клипом DJ Smash и Моргенштерна, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме. В своем Telegram-канале он высказал мнение, что, несмотря на заявление авторов в том, что видео не имеет цели оскорбить чувства верующих и имеет развлекательный характер, оскорбить мнение верующих исполнителям удалось. «Удивительно, что ни европейские правительства, ни Ватикан никак не реагируют на такие видео, хотя здесь налицо оскорбление основ христианства», - считает депутат.

Ранее лидер группы Animal ДжaZ Александр Красовицкий в интервью НСН заявил, что рок-музыкантам невозможно конкурировать с «моргенштернами».

