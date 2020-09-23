Клиника «Charite» не будет делать заявлений о состоянии Навального

Клиника «Charite» не планирует делать никаких дальнейших заявлений о состоянии Алексея Навального. Об этом, ссылаясь на сообщения медучреждения, пишет РИА Новости.

Ранее в среду, 23 сентября, стало известно что оппозиционера выписали из клиники. На сайте «Charite» отмечается, что Алексей Навальный провел там 32 дня, из которых 24 находился в реанимации. Врачи считают, что он полностью поправится, однако сейчас «еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», пишет RT.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Через несколько дней его вывели из искусственной комы, а позднее отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.