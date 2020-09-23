Клиника «Charite» не будет делать заявлений о состоянии Навального
Клиника «Charite» не планирует делать никаких дальнейших заявлений о состоянии Алексея Навального. Об этом, ссылаясь на сообщения медучреждения, пишет РИА Новости.
Ранее в среду, 23 сентября, стало известно что оппозиционера выписали из клиники. На сайте «Charite» отмечается, что Алексей Навальный провел там 32 дня, из которых 24 находился в реанимации. Врачи считают, что он полностью поправится, однако сейчас «еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», пишет RT.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Через несколько дней его вывели из искусственной комы, а позднее отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Между тем, оппозиционер отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что он мог отравиться сам.
Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер мог случайно выпить яд.
Навальный в своем Instagram назвал мнение Путина «хорошей версией», которая «заслуживает самого пристального изучения». Он описал ситуацию, какой бы она могла быть по мнению президента и заявил, что в итоге Путин его "переиграл". "Провокация не удалась", - заключил оппозиционер.
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