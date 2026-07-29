В Крыму при ночной атаке ВСУ погибли два человека

Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять человек

«В результате очередной ночной атаки... погибли два человека», - написал он на платформе «Макс».

Кроме того, пять человек получили ранения. Как отметил Аксенов, власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

Ранее в Рязани после атаки БПЛА госпитализировали шесть человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Сергей АксеновПогибшиеКрым

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