В Крыму при ночной атаке ВСУ погибли два человека
29 июля 202610:33
Юлия Савченко
Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате очередной ночной атаки... погибли два человека», - написал он на платформе «Макс».
Кроме того, пять человек получили ранения. Как отметил Аксенов, власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.
Ранее в Рязани после атаки БПЛА госпитализировали шесть человек, пишет Ura.ru.
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