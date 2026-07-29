СМИ: Финляндия прекратит обслуживание опор линий связи с Россией

Финская энергетическая компания Fingrid со следующего года прекратит обслуживать опоры линий электропередач с подвешенными волоконно-оптическими линиями связи с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор... на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)», - отмечается в публикации.

По данным издания, кабель обрежут, а опоры разберут. Отмечается, что в связи с прекращением поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года Fingrid и российским «Россетям» стало невыгодно обслуживать опоры только для операторов связи.

В российской компании указали, что принадлежащий ей участок линии электропередачи 400 кВ ПС Выборгская - ПС Юлликкяля/ПС Кюми с 2022-го находится в режиме ограниченной эксплуатации. Энергопереток и передача технологической информации здесь не осуществляются. Эту инфраструктуру планируют использовать для решения электроэнергетических задач внутри страны.

Ранее Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на восточной границе с Россией до особого уведомления.

