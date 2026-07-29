Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что государство не будет наносить удары по Ирану без запроса со стороны США. Об этом пишет Associated Press.
Политик ранее провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, отмечает RT. В ходе встречи он проинформировал об отказе от атак без запроса.
По данным агентства, во время разговора Нетаньяху также указал, что при ударе Ирана по Израилю страна может нанести ответные удары. Кроме того, израильский премьер пообещал продолжить передавать США новые разведывательные данные по республике.
По словам Нетаньяху, Тель-Авив доверяет Вашингтону в иранском вопросе и поддержит любое решение Трампа.
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