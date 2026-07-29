Глава ФНС: Налоговые поступления в 2026 году выросли на 2,4 трлн рублей
Налоговые поступления в бюджетную систему России за январь-июнь текущего года выросли на 8% и достигли 31 трлн рублей. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как отметил Егоров, в этом полугодии зафиксировали рост поступлений на 8%, или 2,4 трлн рублей.
«Если говорить о региональных бюджетах, то это тоже плюс 8%. Федеральный бюджет чуть меньше - плюс 6%, это 765 млрд рублей. На него немного давят нефтегазовые доходы», - цитирует ТАСС главу ФНС.
Кроме того, Егоров указал, что ненефтегазовые доходы бюджет растут на четверть.
Ранее в ФНС рассказали об увеличении числа субъектов малого и среднего бизнеса в России. Их количество выросло на 10,98% за 10 лет.
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