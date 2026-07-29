«У нас все есть!»: Как увеличились сроки поставок запчастей для ремонта по ОСАГО
Александр Казаченко заявил НСН, что сейчас поставки запчастей идут «нон-стопом», но действительно могут задерживаться.
Поставки запчастей действительно стали идти дольше, однако не на две недели, а до 10 дней, к тому же на складах России запчасти есть. Об этом НСН рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
В России за последние несколько месяцев осложнилась ситуация с запчастями, пишут «Известия». Из-за дефицита топлива сроки доставки деталей из Китая выросли на 10 дней, рассказал в глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Теперь почти любая поставка превышает 30 дней, отведенные по закону для ремонта по ОСАГО. Казаченко раскрыл, как обстоит ситуация на самом деле.
«Поставки действительно удлинились. Однако нет такого, что по всей стране увеличился срок поставки на две недели. Топливный кризис сходит на нет, и страховщики очень быстро реагируют на это. Они преследуют свои корыстные цели — снижение количества направлений автомобилей на ремонт по ОСАГО и выплаты наличными с учётом износа. Поэтому чем сильнее кризис, тем больше у страховщиков условий, чтобы сократить свои издержки. Однако прямо сейчас реально дольше ждать ничего не приходится, и на складах России не ноль запчастей. Всё есть», — уточнил он.
При этом он привел в пример работу своей компании и отметил, что поставки запчастей идут «нон-стопом».
«У нас, например, постоянные поставки запасных частей, то есть контейнеры грузятся нон‑стопом: один — в Китае, второй — на границе, третий — в Новосибирске, четвёртый — в Московской области. Да, сроки немножко поехали, но мы себе на склады забиваем эти запчасти впрок. Да, привезут позже, но это не означает, что работа встала», — раскрыл собеседник НСН.
По словам Казаченко, сейчас никакого сильного подорожания запчастей не наблюдается, оно лишь коснулось поставок двухнедельной давности.
«Доставка на те поставки, которые шли недели две‑три назад, подорожала где‑то на 10 %. А сейчас цена уже вернулась в прежнее русло. Здесь больше играет роль не срок поставки, а курсовая разница. У нас сейчас юань вниз съехал и стабилизировал увеличение стоимости поставки тех партий, которые подорожали на 10 %. Доставка запчасти — это где‑то всего 3–7 % её стоимости», — уточнил он.
Ранее стало известно, что в России планируют ограничить стоимость ремонта по ОСАГО до 400 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме заявили о праве граждан на возмещение убытков при атаке БПЛА
- «У нас все есть!»: Как увеличились сроки поставок запчастей для ремонта по ОСАГО
- Глава ФНС: Налоговые поступления в 2026 году выросли на 2,4 трлн рублей
- Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США
- СМИ: Финляндия прекратит обслуживание опор линий связи с Россией
- В Крыму при ночной атаке ВСУ погибли два человека
- Клименко раскрыл трудности в борьбе СК с «дипфейками» от мошенников
- Посол: Китай никогда не будет стремиться к гегемонии
- В России задержали 46 молодых пользователей «Дайвинчика», выполнявших задания Киева
- Клименко объяснил, почему Дурова объявили в розыск за терроризм