Поставки запчастей действительно стали идти дольше, однако не на две недели, а до 10 дней, к тому же на складах России запчасти есть. Об этом НСН рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

В России за последние несколько месяцев осложнилась ситуация с запчастями, пишут «Известия». Из-за дефицита топлива сроки доставки деталей из Китая выросли на 10 дней, рассказал в глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Теперь почти любая поставка превышает 30 дней, отведенные по закону для ремонта по ОСАГО. Казаченко раскрыл, как обстоит ситуация на самом деле.

«Поставки действительно удлинились. Однако нет такого, что по всей стране увеличился срок поставки на две недели. Топливный кризис сходит на нет, и страховщики очень быстро реагируют на это. Они преследуют свои корыстные цели — снижение количества направлений автомобилей на ремонт по ОСАГО и выплаты наличными с учётом износа. Поэтому чем сильнее кризис, тем больше у страховщиков условий, чтобы сократить свои издержки. Однако прямо сейчас реально дольше ждать ничего не приходится, и на складах России не ноль запчастей. Всё есть», — уточнил он.

При этом он привел в пример работу своей компании и отметил, что поставки запчастей идут «нон-стопом».