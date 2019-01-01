«Яндекс» и Mail по свистку ФСБ давно не прыгают

Отдельно Клименко отметил, что не стоит сравнивать ситуации, в которых в разное время оказались «Яндекс» и Telegram Дурова. История противостояния мессенджера и Роскомнадзора велась с 2017 года. Ситуация набрала обороты в апреле 2018-го, когда Таганский суд Москвы вынес решение в пользу надзорного ведомства, разрешив блокировку ресурса. Собеседник НСН объяснил подробно, в чем заключаются отличия историй «Яндекса» и Telegram.

«Я примерно понимаю уровень квалификации юридической службы “Яндекса”, понимаю некоторую нашу возбудимость в вопросах связанных, особенно в проекции, с Павлом Дуровым. Тем не менее, я уверяю вас, что ситуация между Дуровым и “Яндексом” принципиально разная. “Яндекс” разговаривает, находится абсолютно в юрисдикции Российской Федерации. Я вообще себе не представляю проблемы, когда у вас есть юридическое лицо. Это не значит, что они должны выполнять все решения, все письма, которые приходят. Мало ли, какой запрос поступил. Это вопрос трактовок и ситуации. На самом деле, две принципиально разные истории. У Дурова было решение суда. Он на нем не присутствовал. Мы находимся в зыбкой плоскости. Мы про Дурова знали всю историю поминутно. Сейчас выплыла история, которую никто не подтвердил: ни “Яндекс”, ни ФСБ. В ситуации с Дуровым и Роскомнадзором мы в онлайне наблюдали всю эту историю. Сейчас мы имеем систему взаимоотношений в документальной переписке. Дуров не отвечал ни на какие запросы, не вступал в диалог, не пришел на суд, не выставил адвоката. У “Яндекса” своя кропотливая работа. Я вас уверяю, там идет бесконечное количество процессов по запросам от правоохранительных органов. Где-то они правы – им выдается (информация), где-то они не правы – им не выдается. Такая же история у Mail. У нас по свистку давно никто не прыгает. Поэтому я бы здесь не драматизировал. В любом случае, без решения суда ничего не будет, а это долгий процесс», - пояснил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН заявил, что несмотря на нежелание «Яндекса» передавать ФСБ ключи шифрования , в результате государство все равно добьется своего. По его мнению, компания уже сделала свой выбор в пользу властей, а значит, будет обязана играть по их правилам.

