«Яндекс» и Mail по свистку ФСБ давно не прыгают
Экс-советник президента РФ по развитию интернета в эфире НСН заверил, что «Яндексу» ничего не угрожает в его конфликте с ФСБ.
ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Эти меры открывают доступ к паролям, а также перепискам пользователей всей системы «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу». Такая выдача ключей шифрования несет в себе риски в области безопасности. По данным источников, в «Яндексе» опасаются, что сотрудничество со спецслужбами приведет к утере части клиентов. Согласно «закону Яровой», ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра организаторов распространения информации передать ей ключи шифрования. Мера является антитеррористической.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что не видит никаких рисков в ситуации, которая возникла между «Яндексом» и ФСБ. По его словам, компании ничего не угрожает.
«Во-первых, “Яндекс” – наше все. Во-вторых, в ”Яндексе” работают прекрасные юристы. Даже у меня в проектах, когда периодически возникают вопросы от правоохранительных органов, где-то на треть из них я отказываю, потому что они неправильно оформлены. Здесь нет ничего ни скандального, ни шумного. Сейчас выстраивается система взаимоотношений после принятых законопроектов. Я бы не драматизировал эту историю. Она любопытная, как кейс хорошая, но никаких рисков у “Яндекса’ я не вижу», - рассказал он.
Отдельно Клименко отметил, что не стоит сравнивать ситуации, в которых в разное время оказались «Яндекс» и Telegram Дурова. История противостояния мессенджера и Роскомнадзора велась с 2017 года. Ситуация набрала обороты в апреле 2018-го, когда Таганский суд Москвы вынес решение в пользу надзорного ведомства, разрешив блокировку ресурса. Собеседник НСН объяснил подробно, в чем заключаются отличия историй «Яндекса» и Telegram.
«Я примерно понимаю уровень квалификации юридической службы “Яндекса”, понимаю некоторую нашу возбудимость в вопросах связанных, особенно в проекции, с Павлом Дуровым. Тем не менее, я уверяю вас, что ситуация между Дуровым и “Яндексом” принципиально разная. “Яндекс” разговаривает, находится абсолютно в юрисдикции Российской Федерации. Я вообще себе не представляю проблемы, когда у вас есть юридическое лицо. Это не значит, что они должны выполнять все решения, все письма, которые приходят. Мало ли, какой запрос поступил. Это вопрос трактовок и ситуации. На самом деле, две принципиально разные истории. У Дурова было решение суда. Он на нем не присутствовал. Мы находимся в зыбкой плоскости. Мы про Дурова знали всю историю поминутно. Сейчас выплыла история, которую никто не подтвердил: ни “Яндекс”, ни ФСБ. В ситуации с Дуровым и Роскомнадзором мы в онлайне наблюдали всю эту историю. Сейчас мы имеем систему взаимоотношений в документальной переписке. Дуров не отвечал ни на какие запросы, не вступал в диалог, не пришел на суд, не выставил адвоката. У “Яндекса” своя кропотливая работа. Я вас уверяю, там идет бесконечное количество процессов по запросам от правоохранительных органов. Где-то они правы – им выдается (информация), где-то они не правы – им не выдается. Такая же история у Mail. У нас по свистку давно никто не прыгает. Поэтому я бы здесь не драматизировал. В любом случае, без решения суда ничего не будет, а это долгий процесс», - пояснил он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН заявил, что несмотря на нежелание «Яндекса» передавать ФСБ ключи шифрования , в результате государство все равно добьется своего. По его мнению, компания уже сделала свой выбор в пользу властей, а значит, будет обязана играть по их правилам.
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