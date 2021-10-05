«Можем упасть и не подняться». Клименко предсказал разделение Facebook после «цифрового апокалипсиса»

Масштабный сбой в работе Facebook связан с ошибками программистов и неизбежно приведет к разделению компании, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

«Есть хорошая поговорка о том, что нам враги не нужны, у нас друзей хватает. Весь мой опыт разработчика говорит о том, что все проблемы, которые у меня были, это всегда были проблемы внутреннего свойства, без всяких злых умыслов, классические ошибки программистов. Да, мы все страхуемся, да, все пытаемся отлаживать продукты на стороне и потом их внедрять, но, учитывая нарастающую сложность систем – Facebook обслуживает 3,5 миллиарда пользователей, система настолько высоконагрузочная, что даже экспертов как таковых нет в мире, они единичные. Программисты все-таки люди тоже, нет второй копии, на которой можно было бы оттестировать решение. Команда Цукерберга за пять часов смогла поднять ресурсы. Любой, кто занимается разработками, поймет, что это, конечно, где-то рядом с подвигом находилось, учитывая современные структуры экосистем», - отметил Клименко.

По его словам, теперь мир ждет глобальный тренд на борьбу с монополиями в интернете, а Facebook – давно напрашивающееся разделение.