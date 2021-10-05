«Можем упасть и не подняться». Клименко предсказал разделение Facebook после «цифрового апокалипсиса»
Экс-советник президента России по развитию интернета объяснил, как глобальный сбой Facebook повлияет на мировые тренды и почему не отразится на Рунете.
Масштабный сбой в работе Facebook связан с ошибками программистов и неизбежно приведет к разделению компании, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
«Есть хорошая поговорка о том, что нам враги не нужны, у нас друзей хватает. Весь мой опыт разработчика говорит о том, что все проблемы, которые у меня были, это всегда были проблемы внутреннего свойства, без всяких злых умыслов, классические ошибки программистов. Да, мы все страхуемся, да, все пытаемся отлаживать продукты на стороне и потом их внедрять, но, учитывая нарастающую сложность систем – Facebook обслуживает 3,5 миллиарда пользователей, система настолько высоконагрузочная, что даже экспертов как таковых нет в мире, они единичные. Программисты все-таки люди тоже, нет второй копии, на которой можно было бы оттестировать решение. Команда Цукерберга за пять часов смогла поднять ресурсы. Любой, кто занимается разработками, поймет, что это, конечно, где-то рядом с подвигом находилось, учитывая современные структуры экосистем», - отметил Клименко.
По его словам, теперь мир ждет глобальный тренд на борьбу с монополиями в интернете, а Facebook – давно напрашивающееся разделение.
«По результатам этой истории в мире начнется тренд, который и так уже начинался, когда в одном месте ошибка приводит к тому, что вся система вываливается. Facebook и так стоял на пороге разделения. Перед уходом Трампа были внесены законопроекты, начинались слушания по разделению юридическому и физическому Facebook и WhatsApp, потому что Facebook – это система, поглотившая в себя все, большой один организм. Нельзя глотать все, это в нефти хорошо, когда вертикально интегрированный холдинг от добычи до продажи, а интернет, видимо, уже настолько монополизировался, что требует разделения по причине надежности. В один прекрасный момент мы можем упасть и больше не подняться. Следствием, скорее всего, будет то, что компании будут разделены, иначе мы рискуем получить не пятичасовой перерыв, а локдаун на неделю», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом на суверенный российский интернет ситуация никак не повлияет, потому что развитие отечественных платформ без участия государства сегодня невозможно, а средства на данные цели выделяются неохотно, отметил Клименко.
«Аргументом в пользу развития суверенного интернета являются не сбои, а простые какие-то вещи про безопасность. Сбои сами по себе ни о чем не говорят, и мы падаем, и наши ресурсы попадают под атаки. Про импортозамещение мы уже говорим лет семь, тут важно двигаться куда-то. Например, если мы хотим двигать импортозамещение в наших социальных сетях, то мы должны их стимулировать, а у нас политика государства для игроков рынка очень двойственная», - рассказал он.
Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал самый масштабный сбой в истории Facebook, который обрушил состояние Марка Цукерберга на 6,6 миллиарда долларов, с недоработками компании. Более шести часов был недоступен не только сам Facebook, но и WhatsApp, Instagram.
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