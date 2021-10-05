«Эффект домино». Система безопасности Facebook вызвала вопросы у специалистов

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал самый масштабный сбой в истории Facebook, который обрушил состояние Марка Цукерберга на 6,6 миллиарда долларов, с недоработками компании. Более шести часов был недоступен не только сам Facebook, но и WhatsApp, Instagram.

«Была озвучена масса идей, из-за чего это могло произойти. В большинстве случаев они сходились в том, что маршруты трафика были запутаны и поэтому "легли" все три приложения, которые принадлежат Facebook. Очевидно, что такие вещи могут происходить и из-за внешнего воздействия хакеров, и из-за внутренних каких-то событий. Мне кажется, здесь были задействованы внутренние проблемы. Хотя, несмотря на все это, так совпало, что и в сеть выложили полтора миллиарда записей пользователей Facebook, что тоже говорит о том, что компания не до конца просчитывает проблемы, связанные с безопасностью и из-за этого на протяжении вчерашнего вечера потеряла достаточно весомую сумму», - рассказал Кусков.

По его словам, оперативно устранить такой масштабный сбой было сложно из-за того, что не настроена разнонаправленная работа Facebook, WhatsApp и Instagram.

«Всегда в подобных авариях случаются либо программные ошибки, как в этот раз – маршрутизаторы, либо аппаратные, когда выходит из строя центр обработки данных. К сожалению, компания Facebook скупала активы - WhatsApp и Instagram – лидеров рынка в своих сегментах и, конечно, ей нужно было позаботиться о возможности разнонаправленной работы этих структур и исполнения вариантов безопасности – обхода трафика, различных других вариантов. Этого не произошло, получился эффект домино, когда одно последовало за другим, а компания не смогла в оперативном режиме все это сделать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».