«Эффект домино». Система безопасности Facebook вызвала вопросы у специалистов
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что компания – лидер должна защищаться не только от хакерских атак, но и от «повальных» сбоев всех активов.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал самый масштабный сбой в истории Facebook, который обрушил состояние Марка Цукерберга на 6,6 миллиарда долларов, с недоработками компании. Более шести часов был недоступен не только сам Facebook, но и WhatsApp, Instagram.
«Была озвучена масса идей, из-за чего это могло произойти. В большинстве случаев они сходились в том, что маршруты трафика были запутаны и поэтому "легли" все три приложения, которые принадлежат Facebook. Очевидно, что такие вещи могут происходить и из-за внешнего воздействия хакеров, и из-за внутренних каких-то событий. Мне кажется, здесь были задействованы внутренние проблемы. Хотя, несмотря на все это, так совпало, что и в сеть выложили полтора миллиарда записей пользователей Facebook, что тоже говорит о том, что компания не до конца просчитывает проблемы, связанные с безопасностью и из-за этого на протяжении вчерашнего вечера потеряла достаточно весомую сумму», - рассказал Кусков.
По его словам, оперативно устранить такой масштабный сбой было сложно из-за того, что не настроена разнонаправленная работа Facebook, WhatsApp и Instagram.
«Всегда в подобных авариях случаются либо программные ошибки, как в этот раз – маршрутизаторы, либо аппаратные, когда выходит из строя центр обработки данных. К сожалению, компания Facebook скупала активы - WhatsApp и Instagram – лидеров рынка в своих сегментах и, конечно, ей нужно было позаботиться о возможности разнонаправленной работы этих структур и исполнения вариантов безопасности – обхода трафика, различных других вариантов. Этого не произошло, получился эффект домино, когда одно последовало за другим, а компания не смогла в оперативном режиме все это сделать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Кусков также отметил, что любая версия произошедшего, признанная официальной, серьезно ударит по репутации компании, но подчеркнул, что ошибку сотрудников мир еще сможет принять, а пробелы в системе безопасности глобального лидера – вряд ли.
«Очевидно, что любая причина произошедшего не в пользу Facebook. Если это была хакерская атака, значит, очень слабые позиции технической службы такой компании, как Facebook, что уж говорить о других более мелких игроках. С точки зрения ошибки собственных сотрудников, тоже в какой-то степени это проблема, с другой стороны, сотрудники бывают разные, от человеческой ошибки никто не застрахован. Интернет, телекоммуникации – это достаточно живая среда, одно изменение может привести к невосполнимым потерям», - добавил он.
Ранее глава корпорации, миллиардер Facebook Марк Цукерберг извинился за произошедший глобальный сбой. Инженеры компании объяснили изменениями в конфигурации магистральных маршрутизаторов, но не указали, чьих рук это дело.
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