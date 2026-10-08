Клименко назвал главную причину травли в интернете
Герман Клименко заявил НСН, что только просветительской работы недостаточно, чтобы решить проблему травли.
Основная победа в вопросе травли в интернете будет означать отказ от анонимности, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«Основная победа в борьбе с травлей в интернете — если она когда‑нибудь будет достигнута — заключается в решении проблемы анонимности. Понятийный аппарат есть, а практики нет. Если в Москве жители еще могут прийти к участковому и пожаловаться на преследование и травлю, то представьте ситуацию в других городах. В регионах сотрудники правоохранительных органов не слишком хорошо разбираются в таких вопросах. Я давно предлагал запретить регистрацию групп через VPN, но этой проблемой никто не хочет заниматься. Воспитание родителей и лекции для детей — недостаточные меры. Пока у людей остаётся возможность анонимно что‑то писать, проблему не решить. Победа именно в этом вопросе могла бы стать ключевым шагом», — отметил он.
Ранее вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик заявил в пресс-центре НСН, что игровые чаты и площадки для трансляций стали одним из главных источников травли в интернете.
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