Климатолог: Зимы в России стали теплее

По его словам, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике. При этом на юге России потепление происходит несколько меньше.

Ранее стало известно, что через 50 лет зима в Москве потеплеет на 3-4 градуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

