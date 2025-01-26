Климатолог: Зимы в России стали теплее

Средняя зимняя температура в России увеличилась примерно на 3 градуса за последние 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина.

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По его словам, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике. При этом на юге России потепление происходит несколько меньше.

Ранее стало известно, что через 50 лет зима в Москве потеплеет на 3-4 градуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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