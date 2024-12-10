Climate Central: Амстердам, Бангкок и Роттердам могут оказаться под водой к 2050 году

Бангкок, Амстердам, Роттердам и другие города мира могут оказаться под водой к 2050 году, сообщил центр исследований климата Climate Central.

Согласно подсчетам центра, в 2050 году из-за подъема уровня морей под воду может уйти значительная часть Нидерландов, в том числе столица страны Амстердам. Отмечается, что в Бельгии могут быть частично затоплены города Брюгге и Антверпен, во Франции – Кале и Дюнкерк.