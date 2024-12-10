Climate Central: Амстердам, Бангкок и Роттердам могут оказаться под водой к 2050 году
Бангкок, Амстердам, Роттердам и другие города мира могут оказаться под водой к 2050 году, сообщил центр исследований климата Climate Central.
Согласно подсчетам центра, в 2050 году из-за подъема уровня морей под воду может уйти значительная часть Нидерландов, в том числе столица страны Амстердам. Отмечается, что в Бельгии могут быть частично затоплены города Брюгге и Антверпен, во Франции – Кале и Дюнкерк.
Кроме того, на азиатском континенте могут оказаться затоплены столица Таиланда Бангкок, а также Янгон и Шанхай. Согласно карте Climate Central, вода может накрыть обширную часть южного и восточного побережья Соединенных Штатов, в том числе десятки населенных пунктов от штата Мэн до Флориды на юг, и от Флориды до Техаса.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с НСН отмечал, что увеличение площади «озеленения» Антарктиды до пяти квадратных миль не является катастрофическим, поскольку это слишком маленькая площадь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru