Россиян призвали не ждать в 2025-2027 годах рекордной жары

Рекордной жары в период с 2025 по 2027 год не будет, однако потом стоит ждать новых рекордов, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. Его слова приводит aif.ru.

Он отметил, что солнце «пойдет на спад». По его словам, «львиная доля естественных факторов», которые подарили в 2024 году рекордную жару, исчезнут. В связи с этим не стоит ждать в 2025-2027 годах такой же жары.