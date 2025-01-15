Россиян призвали не ждать в 2025-2027 годах рекордной жары
Рекордной жары в период с 2025 по 2027 год не будет, однако потом стоит ждать новых рекордов, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. Его слова приводит aif.ru.
Он отметил, что солнце «пойдет на спад». По его словам, «львиная доля естественных факторов», которые подарили в 2024 году рекордную жару, исчезнут. В связи с этим не стоит ждать в 2025-2027 годах такой же жары.
Однако потом, по наблюдениям климатолога, температурные рекорды повторятся.
Также Кокорин назвал среди основных причин исторической жары 2024 года извержение вулкана Тонга, пик Солнца, изменение количества облаков.
Ранее стало известно, что годовая глобальная температура в 2024 году впервые поднялась выше согласованной на международном уровне отметки в 1,5 градуса Цельсия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru