СМИ: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь

По данным издания, пожарным удалось потушить первоначальное возгорание в районе Пасифик-Палисейдс за четыре часа, однако позже пришлось поработать над тем, чтобы не произошло повторного возгорания.

Как отмечает газета, пожарным сложно контролировать ситуацию с повторными возгораниями, так как в регионе наблюдается нехватка кадров. Кроме того, пожарным необходимости реагировать на другие инциденты.

Ранее стало известно, что Канада направит 60 пожарных в не справляющуюся с возгораниями Калифорнию, напоминает RT.

