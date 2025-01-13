СМИ: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь
Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, пожарным удалось потушить первоначальное возгорание в районе Пасифик-Палисейдс за четыре часа, однако позже пришлось поработать над тем, чтобы не произошло повторного возгорания.
Как отмечает газета, пожарным сложно контролировать ситуацию с повторными возгораниями, так как в регионе наблюдается нехватка кадров. Кроме того, пожарным необходимости реагировать на другие инциденты.
Ранее стало известно, что Канада направит 60 пожарных в не справляющуюся с возгораниями Калифорнию, напоминает RT.
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- СМИ: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru