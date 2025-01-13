СМИ: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь

Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает газета Washington Post.

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По данным издания, пожарным удалось потушить первоначальное возгорание в районе Пасифик-Палисейдс за четыре часа, однако позже пришлось поработать над тем, чтобы не произошло повторного возгорания.

Как отмечает газета, пожарным сложно контролировать ситуацию с повторными возгораниями, так как в регионе наблюдается нехватка кадров. Кроме того, пожарным необходимости реагировать на другие инциденты.

Ранее стало известно, что Канада направит 60 пожарных в не справляющуюся с возгораниями Калифорнию, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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