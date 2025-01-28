Климатолог Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»
Аномально теплый январь может быть связан с выбросами газа после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», считает климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. Об этом он заявил в беседе с агентством «Москва».
Как отметил эксперт, на климат, кроме природного явления Эль-Ниньо, повлияла ситуация с авариями на газопроводах.
«Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ», — заявил Терешонок.
По словам климатолога, он не согласен с теми, кто не считает объемы выбросов топлива достаточными для подобных изменений.
Между тем президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки». По мнению политика, восстановление поставок топлива по газопроводам «представляет угрозу» для Европы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru