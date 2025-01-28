Дуда призвал демонтировать «Северные потоки»

Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» должны быть демонтированы, сообщил BBC президент Польши Анджей Дуда.

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По его словам, восстановление поставок российского газа по ним «представляет угрозу» для европейских стран, в том числе – для Украины, Польши, Словакии.

Глава государства указал, что в таком случае Германия «не будет испытывать соблазна» восстановить поставки газа из России для поддержки своей экономики. Кроме того, Дуда призвал Европу противостоять давлению со стороны компаний, желающих восстановить деловые связи с Россией.

Ранее журналист Карлсон заявил, что взрывы на «Северных потоках» - атака США на Германию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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