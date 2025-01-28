По его словам, восстановление поставок российского газа по ним «представляет угрозу» для европейских стран, в том числе – для Украины, Польши, Словакии.

Глава государства указал, что в таком случае Германия «не будет испытывать соблазна» восстановить поставки газа из России для поддержки своей экономики. Кроме того, Дуда призвал Европу противостоять давлению со стороны компаний, желающих восстановить деловые связи с Россией.

Ранее журналист Карлсон заявил, что взрывы на «Северных потоках» - атака США на Германию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

