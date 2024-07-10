Климатолог Терешонок: Повторения кошмарного лета 2010 года не предвидится
Причиной аномальной жары, которая случилась как в 2010-м, так и в 2024-м годах, одна - глобальное потепление. Об этом сайту АиФ рассказал климатолог Николай Терешонок.
По его словам, проявляться потепление может по-разному, однако результат всегда один - повышение температурного фона в среднем по планете.
Он также отметил, что в 2024 году лето в Москве оказалось даже жарче, чем в 2010-ом. При этом эксперт указал, что повторения ситуации 14-летней давности, когда по всему Подмосковью бушевали природные пожары, а жители столицы два месяца «дышали» смогом от горящих торфяников, не предвидится из-за более обильных осадков.
«В 2010 году за июнь месяц выпало 62,3 миллиметров осадков, а в 2024 — 195,7. Трёхкратная разница. А если посмотреть на июль, то пропасть между этими двумя годами ещё больше увеличивается», - заключил Терешонок.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил «Радиоточке НСН», что в жару следует по возможности отказаться от нагрузок, лениться в хорошем смысле слова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru