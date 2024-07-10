Климатолог Терешонок: Повторения кошмарного лета 2010 года не предвидится

По его словам, проявляться потепление может по-разному, однако результат всегда один - повышение температурного фона в среднем по планете.

Он также отметил, что в 2024 году лето в Москве оказалось даже жарче, чем в 2010-ом. При этом эксперт указал, что повторения ситуации 14-летней давности, когда по всему Подмосковью бушевали природные пожары, а жители столицы два месяца «дышали» смогом от горящих торфяников, не предвидится из-за более обильных осадков.

«В 2010 году за июнь месяц выпало 62,3 миллиметров осадков, а в 2024 — 195,7. Трёхкратная разница. А если посмотреть на июль, то пропасть между этими двумя годами ещё больше увеличивается», - заключил Терешонок.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил «Радиоточке НСН», что в жару следует по возможности отказаться от нагрузок, лениться в хорошем смысле слова.

