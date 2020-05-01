Над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра. COVID-19 ни при чём
Над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис. Она подчеркнула, что это достаточно редкое явление, причиной которого стала комбинация двух факторов. Первый – это продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые вызывают истощение озонового слоя. С другой стороны - метеорологические условия.
«В этом году в стратосфере была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась», - пояснила специалист.
К слову, Клэр Нуллис подчеркнула, что закрытие озоновой дыры не связано с сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии COVID-19.
Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) Алексей Екайкин рассказал ТАСС, что гигантская озоновая дыра, появившаяся над Арктикой в марте, – это аномалия на фоне общей положительной тенденции, согласно которой озоновый слой восстанавливается.
Между тем, военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тысяч метров в Арктике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Десантирование было выполнено с высоты с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа,
Отмечается, что поставленная задача была выполнена по прямому поручению министра обороны Сергея Шойгу. Высотный прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.
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