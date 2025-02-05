«Реки, леса и урожайность»: Глобальное потепление сильнее всего ударит по России
Александр Нахутин заявил НСН, что глобальное потепление в России сказывается сильнее, чем в среднем по миру.
Глобальное потепление будет сказываться на горных ледниках и водности рек, что приведет к падению урожайности, на России подобные изменения сказываются сильнее всего, заявил НСН замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин.
Единая государственная система мониторинга климатически активных веществ позволила получить детализированный сценарный прогноз изменения климата для всей территории России до конца XXI века, включая детальные прогнозы по 35 российским городам с населением более полумиллиона человек. Об этом глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Нахутин озвучил основные сценарии, в которых сходятся ученые.
«По некоторым сценариям, к концу века ожидается повышение уровня мирового океана, что скажется на прибрежных территориях и на островных государствах. Дело в том, что глобальное потепление в нашей стране сказывается сильнее, чем в среднем по миру. Это характерно для высоких широт, интенсивность потепления выше. Это будет сказываться на горных ледниках, на водности рек, а это уже прямые последствия для урожайности культур. Будут сдвигаться лесные зоны, последствия будут многообразные…Погода тоже связана с климатом. Изменения климата приводят к изменениям атмосферных процессов, воздушные массы начинают двигаться иначе. Это мы уже на себе ощущаем», - предупредил он.
По его словам, подобные прогнозы призваны помочь принять опережающие меры для смягчения последствий изменения климата.
«Это сценарные прогнозы, туда закладываются разные варианты исходных данных, получается несколько вариантов прогноза. Прислушиваться и присматриваться к таким прогнозам стоит, потому что нужно готовиться к изменениям климата. Это все влияет на здоровье человека и так далее. За подобными прогнозами следуют меры, в том числе и опережающие для смягчения негативных последствий», - заключил он.
Прогнозы погоды от Росгидромета в 2024 оправдывались в 96,3% случаев, заявил руководитель службы Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает «Радиоточка НСН».
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