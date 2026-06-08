Кого обделят? Продеус о сложностях внедрения гипоаллергенного меню в школах
Андрей Продеус раскрыл НСН, что в процесс внедрения особого меню в школах должны быть вовлечены и медицинские работники, и родители, и сами школы, при этом оно не должно быть платным для семей.
Нельзя сделать гипоаллергенное меню только для одной категории школьников, ведь аллергии и заболевания у всех разные. Об этом НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
В российских школах планируют ввести гипоаллергенное меню, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости. Она подчеркнула, что работа над его формированием активно продолжается, и ожидается завершение к началу учебного года. Продеус заявил, что тут напрашивается ряд важных вопросов.
«Я смотрю на это позитивно, однако тут есть ряд вопросов. Как сформировать этот рацион? Как сделать так, чтобы он был доступен? Кто будет той инстанцией, которая будет рекомендовать, что Иванову Васе нужно иметь гипоаллергенный стол? Кому-то нужна безмолочная диета, у кого-то аллергия на злаковые, у кого-то – на морковку, а у кого-то вообще заболевание ЖКТ. Что для одного сделают свое меню, а для другого – нет? Это должно быть некое медицинское решение. С другой стороны, возможность имплементировать это меню в школу – непростой путь», - рассказал он.
По мнению врача, в вопрос составления и внедрения особого меню в школы должны быть вовлечены сразу три инстанции. Также он указал, что это не должно быть платной опцией для родителей.
«Если у ребенка есть атопия или бронхиальная астма, то часто эти дети еще имеют инвалидность. У нас инвалиды вообще в праве иметь бесплатное обеспечение, по крайней мере, по лекарствам. То есть это государственная ответственность. Тут надо понимать, будет ли это меню таким же по цене, кто за него будет платить. В нормальной школе, скорее всего, раскладка по меню публикуется заранее, и родительский комитет может посмотреть ее. Так что родитель ребенка, как правило, в курсе, что ему можно, а что – нельзя. Поэтому здесь вопрос совместной работы: и школьных медицинских работников с точки зрения мониторинга состояния здоровья детей, и семей, и школ, которые отвечают за финансирование», - подытожил он.
Ранее Продеус раскрыл НСН, что люди часто не считают перекусы за еду, тогда как в одном таком мини-приеме пищи может быть до четверти калорий от дневной нормы.
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