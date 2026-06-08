Нельзя сделать гипоаллергенное меню только для одной категории школьников, ведь аллергии и заболевания у всех разные. Об этом НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

В российских школах планируют ввести гипоаллергенное меню, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости. Она подчеркнула, что работа над его формированием активно продолжается, и ожидается завершение к началу учебного года. Продеус заявил, что тут напрашивается ряд важных вопросов.

«Я смотрю на это позитивно, однако тут есть ряд вопросов. Как сформировать этот рацион? Как сделать так, чтобы он был доступен? Кто будет той инстанцией, которая будет рекомендовать, что Иванову Васе нужно иметь гипоаллергенный стол? Кому-то нужна безмолочная диета, у кого-то аллергия на злаковые, у кого-то – на морковку, а у кого-то вообще заболевание ЖКТ. Что для одного сделают свое меню, а для другого – нет? Это должно быть некое медицинское решение. С другой стороны, возможность имплементировать это меню в школу – непростой путь», - рассказал он.