Тольяттинский ФК «Акрон» возглавил серб Срджан Благоевич
Новым главным тренером тольяттинского ФК «Акрон» стал сербский специалист Срджан Благоевич. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Как отметил владелец «Акрона» Павел Морозов, ключевым моментом при выборе нового наставника «была его способность и приверженность к построению инициативного футбола».
«Благоевич – тренер с прогрессивным и современным подходом... Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет «Акрону» сделать шаг вперёд», - добавил гендиректор ФК Константин Клюшев.
Контракт с новым главным тренером подписан на четыре года.
Ранее московский ПФК ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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