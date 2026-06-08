Тольяттинский ФК «Акрон» возглавил серб Срджан Благоевич

Как отметил владелец «Акрона» Павел Морозов, ключевым моментом при выборе нового наставника «была его способность и приверженность к построению инициативного футбола».

«Благоевич – тренер с прогрессивным и современным подходом... Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет «Акрону» сделать шаг вперёд», - добавил гендиректор ФК Константин Клюшев.

Контракт с новым главным тренером подписан на четыре года.

Ранее московский ПФК ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

