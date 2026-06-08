Международная федерация хоккея утвердила состав групп на ЧМ-2027 без России

В пресс-службе IIHF уточнили, что в группу A попали команды Швейцарии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины, а также Финляндия, выигравшая первенство 2026 года.

В группу B определили национальные сборные Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Ранее сборная Финляндии одержала победу над командой Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме и в пятый раз в истории стала чемпионом мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».