Международная федерация хоккея утвердила состав групп на ЧМ-2027 без России
Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдёт в Германии. Сборная России в списке отсутствует.
В пресс-службе IIHF уточнили, что в группу A попали команды Швейцарии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины, а также Финляндия, выигравшая первенство 2026 года.
В группу B определили национальные сборные Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.
Ранее сборная Финляндии одержала победу над командой Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме и в пятый раз в истории стала чемпионом мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Международная федерация хоккея утвердила состав групп на ЧМ-2027 без России
- Кабмин перенес срок введения технологического сбора на радиоэлектронику
- Киселев и «Вести недели» получили премию «ТЭФИ-2026»
- СМИ: Власти Латвии заблокировали доступ к Wildberries
- МИД России: Выборы в Армении прошли в атмосфере давления и репрессий
- Кризис Голливуда: Как фильм «Супер Марио» стал первым миллиардером года
- Плата за халяву: Как уберечь смартфон от нового трояна
- Ждем заказчиков: Когда в России создадут сверхзвуковой пассажирский самолет
- Частный самолет разбился в Доминикане при заходе на экстренную посадку
- Инструмент для умелых рук: Почему развитие нейросетей не лишит дизайнеров работы