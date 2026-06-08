В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Попытки украинской армии блокировать Крым обречены на провал. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.
Он указал, что ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пытались затруднить сообщение полуострова с Большой землей, и с тех пор «число атак возросло».
По словам парламентария, противник старается навредить сухопутному транспорту, автомобильным и железнодорожным артериям.
«Однако замысел врага не удастся. Напротив, провокации вызывают противодействие и ответ со стороны Вооруженных сил РФ, которые продвигаются к своим целям и задачам», — заключил Толмачев.
Ранее ВСУ атаковали мост на границе Херсонской области и Крыма. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что из‑за повреждения дорожного полотна движение через пункт пропуска «Джанкой» временно закрыли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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