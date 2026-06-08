В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым

Он указал, что ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пытались затруднить сообщение полуострова с Большой землей, и с тех пор «число атак возросло».

По словам парламентария, противник старается навредить сухопутному транспорту, автомобильным и железнодорожным артериям.

«Однако замысел врага не удастся. Напротив, провокации вызывают противодействие и ответ со стороны Вооруженных сил РФ, которые продвигаются к своим целям и задачам», — заключил Толмачев.

Ранее ВСУ атаковали мост на границе Херсонской области и Крыма. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что из‑за повреждения дорожного полотна движение через пункт пропуска «Джанкой» временно закрыли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

