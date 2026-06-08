СМИ: Власти Латвии заблокировали доступ к Wildberries
Власти Латвии заблокировали доступ к маркетплейсу Wildberries, книжному магазину «Лабиринт» и сайту издательства АСТ. Как пишет Delfi, решение принял Национальный совет по электронным СМИ.
Также в список заблокированных попали интернет-портал «Чемпионат», волгоградский новостной портал V1, издание «Советский спорт», книжный сервису LiveLib и сервис «РБК Компании».
В совете указали, что указанные ресурсы «могут представлять угрозу для национальной безопасности Латвии». В частности, на Wildberries в продаже имеются товары с символикой, связанной с РФ, СССР и СВО, а контент остальных сайтов «формирует позитивное отношение к России».
Ранее платформа YouTube заблокировала доступ к официальным каналам трёх государственных СМИ Белоруссии — БелТА, ОНТ и СТВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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