Киселев и «Вести недели» получили премию «ТЭФИ-2026»

Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв получил премию «ТЭФИ-2026». Как пишет РИА Новости, его наградили в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».

Названы финалисты, претендующие на премию «ТЭФИ-2026»

Получая награду, телеведущий пожелал, чтобы «радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде».

Выходящая на телеканале «Россия 1» программа «Вести недели», которую ведёт Киселёв, также была удостоена «ТЭФИ-2026» в категории «Информационно-аналитическая итоговая программа».

Ранее Киселёв заявил, что в странах, где запретили вещание российских телеканалов, «жизнь стала хуже», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТелеведущийНаградаТЭФИДмитрий Киселев

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