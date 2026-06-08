Киселев и «Вести недели» получили премию «ТЭФИ-2026»
Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв получил премию «ТЭФИ-2026». Как пишет РИА Новости, его наградили в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».
Получая награду, телеведущий пожелал, чтобы «радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде».
Выходящая на телеканале «Россия 1» программа «Вести недели», которую ведёт Киселёв, также была удостоена «ТЭФИ-2026» в категории «Информационно-аналитическая итоговая программа».
Ранее Киселёв заявил, что в странах, где запретили вещание российских телеканалов, «жизнь стала хуже», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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