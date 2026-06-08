Кабмин перенес срок введения технологического сбора на радиоэлектронику

В ведомстве указали, что решение принято «в связи с предложениями отраслевых объединений». Изменения внесены в Госдуму в рамках проекта поправок в Бюджетный кодекс.

Технологический сбор на на радиоэлектронику должны будут вносить производители и поставщики - как на юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Его необходимость объяснили поддержкой отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.

Ранее гедиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что компании будут нивелировать технологический сбор акциями и скидками.

