Кабмин перенес срок введения технологического сбора на радиоэлектронику
Срок введения в России технологического сбора на радиоэлектронику перенесли с 1 сентября на 1 декабря. Об этом сообщает Минфин РФ.
В ведомстве указали, что решение принято «в связи с предложениями отраслевых объединений». Изменения внесены в Госдуму в рамках проекта поправок в Бюджетный кодекс.
Технологический сбор на на радиоэлектронику должны будут вносить производители и поставщики - как на юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Его необходимость объяснили поддержкой отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.
Ранее гедиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что компании будут нивелировать технологический сбор акциями и скидками.
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