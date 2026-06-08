Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог преодолеть пятидесятипроцентный рубеж на выборах из-за раскола в армянском обществе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Парламентарий обратил внимание на то, что в Армению было направлено значительное количество западных финансовых ресурсов и возможностей, а также состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Колесника, Пашинян пытается усидеть на двух стульях, одновременно извлекая выгоду из сотрудничества с Западом и взаимодействия с Россией, однако такая политика чревата серьезными рисками.