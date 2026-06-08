В Госдуме оценили итоги выборов в Армении и раскол в обществе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог преодолеть пятидесятипроцентный рубеж на выборах из-за раскола в армянском обществе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Парламентарий обратил внимание на то, что в Армению было направлено значительное количество западных финансовых ресурсов и возможностей, а также состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Колесника, Пашинян пытается усидеть на двух стульях, одновременно извлекая выгоду из сотрудничества с Западом и взаимодействия с Россией, однако такая политика чревата серьезными рисками.

Партия Пашиняна набрала менее 50% голосов на выборах в Армении

Депутат констатировал, что итоги голосования наглядно продемонстрировали разделение мнения армянского народа, из-за чего Пашинян и не смог получить абсолютное большинство голосов, необходимое для формирования правительства в одиночку.

Колесник также подчеркнул, что в настоящее время отношения между Россией и Арменией становятся все более напряженными. При этом он выразил уверенность, что Москва приложит максимум усилий для поддержания конструктивного диалога с Ереваном, для чего необходимо опереться на здравую часть армянского общества.

Ранее в МИД России заявили, что парламентские выборы в Армении прошли в атмосфере беспрецедентного давления на оппозицию и репрессий, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:ГосдумаВыборыНикол ПашинянАрмения

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