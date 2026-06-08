В Госдуме оценили итоги выборов в Армении и раскол в обществе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог преодолеть пятидесятипроцентный рубеж на выборах из-за раскола в армянском обществе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.
Парламентарий обратил внимание на то, что в Армению было направлено значительное количество западных финансовых ресурсов и возможностей, а также состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Колесника, Пашинян пытается усидеть на двух стульях, одновременно извлекая выгоду из сотрудничества с Западом и взаимодействия с Россией, однако такая политика чревата серьезными рисками.
Депутат констатировал, что итоги голосования наглядно продемонстрировали разделение мнения армянского народа, из-за чего Пашинян и не смог получить абсолютное большинство голосов, необходимое для формирования правительства в одиночку.
Колесник также подчеркнул, что в настоящее время отношения между Россией и Арменией становятся все более напряженными. При этом он выразил уверенность, что Москва приложит максимум усилий для поддержания конструктивного диалога с Ереваном, для чего необходимо опереться на здравую часть армянского общества.
Ранее в МИД России заявили, что парламентские выборы в Армении прошли в атмосфере беспрецедентного давления на оппозицию и репрессий, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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