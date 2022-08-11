Климатолог не исключил прихода в Россию «европейской» засухи
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что в России могут столкнуться с засухой, сообщает «Вечерняя Москва».
Комментируя публикацию британского издания Daily Mail о самой сильной засухе за 500 лет, которая ожидает Европу, он отметил, что засушливые условия могут возникнуть и в ряде российских регионов.
По его мнению, это восток европейской территории России, юг Сибири, Урале, южные части Тюменской и Омской областей, где установилась высокая температура при минимуме осадков.
«Также Поволжье (включая Нижнее Поволжье), восток Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкия и Дагестан», — добавил Шувалов.
Климатолог пояснил, что в устойчивое повышенное давление и преобладание потоков антициклона будут способствовать возникновению засухи в этих регионах в ближайшие десять лет.
Ранее британская газета Guardian сообщила, что истоки реки Темзы впервые в истории пересохли из-за засухи на фоне аномальной жары в Великобритании.
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