Власти Италии ввели режим ЧС в ряде регионов из-за засухи
Власти Италии ввели режим ЧС в ряде регионов на севере страны из-за сильной засухи. Об этом сообщает Associated Press.
Режим распространился на следующие регионы: Эмилию-Романью, Фриули-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и Венето. В частности, в нескольких городах ввели ограничения на использование воды.
Режим ЧС позволяет властям направить 36,5 млн евро на помощь главным сельскохозяйственным регионам.
На севере страны наблюдается 40-градусная жара и отсутствие осадков. По оценкам экспертов, погода может угрожать до 40% урожая.
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