Истоки Темзы впервые в истории пересохли из-за аномальной жары

Истоки реки Темзы впервые в истории пересохли из-за засухи на фоне аномальной жары в Великобритании. Об этом пишет Guardian.

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«После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более 5 миль вниз по течению», — рассказал изданию директор по научной работе экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

Эксперт допустил, что частота и серьезность периодов засухи будут усиливаться в условиях изменения климата, пишет RT.

Ранее температура воздуха в Великобритании установила рекорд, поднявшись до 40,3 градуса, напоминает РИА ФАН. По данным метеорологов, в ближайшее время жара не покинет Соединенное Королевство: на следующей неделе ожидается до +35 градусов и мало дождей.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ЖараВеликобритания
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