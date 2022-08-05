Истоки Темзы впервые в истории пересохли из-за аномальной жары
Истоки реки Темзы впервые в истории пересохли из-за засухи на фоне аномальной жары в Великобритании. Об этом пишет Guardian.
«После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более 5 миль вниз по течению», — рассказал изданию директор по научной работе экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.
Эксперт допустил, что частота и серьезность периодов засухи будут усиливаться в условиях изменения климата, пишет RT.
Ранее температура воздуха в Великобритании установила рекорд, поднявшись до 40,3 градуса, напоминает РИА ФАН. По данным метеорологов, в ближайшее время жара не покинет Соединенное Королевство: на следующей неделе ожидается до +35 градусов и мало дождей.
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