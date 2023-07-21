Климатолог допустил, что июль станет самым жарким месяцем в истории

Июль текущего года может стать самым жарким месяцем за сотни лет. Об этом в ходе встречи с экспертами по климату заявил климатолог Годдардовского института космических исследований НАСА в Нью-Йорке Гэвин Шмидт, сообщила газета The Guardian.

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По словам ученого, изменения погоды стали повсеместными. Особенную обеспокоенность вызывает жара на юге США, добавил климатолог. Шмидт отметил, что на протяжении последних сорока лет температура неуклонно растет.

Ранее климатолог Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто заявила, что новый рекорд средней температуры на планете — «смертный приговор» для человечества. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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