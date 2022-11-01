Климатическое финансирование названо главным условием экологического будущего в России
Изменение климата стало проблемой для всего мира и, конечно же, для нашей страны. В попытке нивелировать его последствия правительство России подготовило проект создания национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов. На это будет выделено 8 млрд рублей в рамках проекта «Политика низкоуглеродного развития».
В июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме было анонсировано начало разработки системы климатического мониторинга. Для решения этой задачи было создано шесть объединений, включивших в себя около 50 научных организаций РАН и Росгидромета. Финансирование проекта распределено по шести блокам. Так, деньги были выделены для исследований в таких областях, как климатология, океанология, почвоведение и другие отрасли. Сейчас в России действует национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата. Второй этап будет действовать до 2025 года.
Климатическое финансирование — новое направление в России. Банк России создает базу для участников рынка с 2020 года. Изначально финансовый регулятор заинтересовали вопросы новых климатических рисков и их влияние на устойчивость финансовой системы страны. В рамках это проекта был предпринят ряд мер. Так, в ноябре 2021 года была опубликована дорожная карта основных тактических целей в области устойчивого развития. В начале октября 2022 года был анонсирован запуск инструмента облигаций для компаний, достигающих целей устойчивого развития.
Планирует Банк России запуск еще одного инструмента — облигаций климатического перехода. Не только изменение климата действует на компанию, но и компания влияет на климат. Эмитент должен составить достаточно амбициозный и верифицированный план климатического самосовершенствования.
К сожалению, геополитический кризис негативно отразился на климатическом финансировании в нашей стране, частные лица не стремятся вкладываться в эту инициативу. Однако создаются финансовые инструменты устойчивого развития с усилением экспертной и научной составляющей.
Два направления — создание высокоточной системы мониторинга климатических изменений и запуск инструментов климатического финансирования — при определенных условиях могут создать синергетический эффект. Однако для этого необходимо обеспечить доступ экспертных и аналитических организаций финансового рынка к результатам научных исследований, а также создание интеллектуально-управленческого хаба.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/vysokotochnyy-monitoring-izmeneniya-klimata-i-klimaticheskoe-finansirovanie-kak-obespechit-sinergiyu
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